Mantienen diálogo con comerciantes de La Purísima por tienda comercial

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La exigencia de los comerciantes de La Purísima para que no se permita la instalación de una tienda comercial aún se mantiene, por lo que continúa el diálogo con ellos así como el análisis de la documentación necesaria para determinar otorgar o no el permiso, indicó Israel Díaz García, director de Mercados del municipio de Aguascalientes.

“Hay inconformidad, no tanto del mercado, porque bien sabemos que está enfrente del mercado donde se pretende instalar esta tienda, pero sin embargo, los más inconformes son los locatarios alrededor, las tiendas de abarrotes, y es una asociación que realmente son varias familias que tienen lo más cercano a esa zona”, explicó.

Detalló que el proceso implica agotar el análisis de desarrollo urbano, uso de suelo, licencias pertinentes y la intervención del área de finanzas que otorga la licencia de funcionamiento.

“Estas dos dependencias son las que deben intervenir y tomar decisiones. Y si procede conforme a derecho, bueno, se va a dar; si no procede, pues no se va a dar, independientemente de la presión que tengan uno u otro”, añadió.

El funcionario señaló que se requiere una constancia de impacto económico firmada por los locatarios o vecinos cercanos, y si no se logra, se negará el permiso.

“Si el impacto social da positivo, pues lo tendrá, pero todavía no hay una definición; todo es conforme derecho para que ninguno se perjudique”, afirmó.

Sobre la operación actual, comentó que la tienda está prácticamente sin actividad.