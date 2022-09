Mantienen adeudos con trabajadores de la ampliación de la carretera Aguascalientes-Villa Hidalgo

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Cerca de 20 trabajadores hombres-camión dedicados a transportar material como arena, grava y asfalto que se utilizó durante la ampliación de 3 kilómetros de la carretera de esta ciudad con rumbo al municipio de Villa Hidalgo, Jalisco no han cobrado por su trabajo.

Los afectados que están afiliados a la Confederación de Trabajadores de México denunciaron a El Clarinete que el gobierno del estado que encabeza el panista, Martín Orozco busca entregar la obra cuando aún no está concluida amén de que todavía hay adeudos con los trabajadores.

“Somos como unos 18 más o menos hombre camión que nos dedicamos a recoger el “cascajo”, o sea el desperdicio de cuando se aplana y se pone la plancha de asfalto sobre la nueva carretera y también transportamos la arena y la grava además del asfalto”, dijo uno de los afectados.

Otro más comentó “estamos esperando que nos paguen porque ya está terminado un tramo de 1.5 kilómetros y eso ya se nos pagó, pero falta un tramo de la segunda parte de las correcciones o ampliación que se le está haciendo a la carretera en este caso es en dirección de Villa Hidalgo hacia Aguascalientes pero en el tramo de Aguascalientes, es en los trabajos que se están haciendo en 1.5 kilómetros”, detalló.

Igualmente uno más comunicó “Nosotros le metimos freno, es decir paramos el sábado, ya no trabajamos porque no se nos ha pagado, ahora a través de nuestro representante de la CTM, Francisco Ochoa nos comenta que no hay dinero, entonces vamos a parar”.

Finalmente señalaron que “Nos deben dos semanas completitas, a los que recogemos el cascajo de terracería, pero a otro les deben casi tres semanas a los que llevan el asfalto y por eso ya se les cerró el suministro, porque entonces si es buen dinerito el que nos adeudan”, concluyó.

Esta obra se pretende entregar este miércoles sin embargo con estos problemas parece que no se alcanzará antes de concluir el sexenio de Orozco Sandoval que finaliza el próximo viernes.