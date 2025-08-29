Mantienen a resguardo a menores que eran explotados por su madre en Aguascalientes 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Tres menores de edad que eran obligados a pedir limosna por su propia madre permanecen bajo resguardo del DIF Estatal, confirmó el fiscal de Aguascalientes, Manuel Alonso García, al detallar que el caso ya fue judicializado y derivó en una orden de aprehensión contra la mujer.

“En relación a tres menores que identificamos que precisamente se les obligaba a pedir de cierta manera limosna o dinero, en este momento lo que nosotros identificamos junto con el propio DIF y con otras instancias en esta explotación de menores, era que precisamente la propia madre la que estaba conllevando este tema”.

“Por eso inmediatamente cuando se tuvo conocimiento a través de un video, tanto el Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía, la Agencia Estatal de Investigación Criminal, en coordinación con el DIF, nos apoyó también el C5i de la Secretaría Pública del Estado para poder identificar precisamente a la persona que en ese momento en el video se podía identificar que estaba hasta regañando a un menor por el tema de la recuperación de dinero o que pedían dinero”, explicó el fiscal.

Alonso García señaló que tras ubicar el domicilio de la mujer, lo primero fue garantizar la integridad de los menores.

“Es por eso que se investiga, se logra identificar la casa de la persona y de ahí se pone en resguardo primero a los tres menores. El DIF tiene resguardo a los tres menores y después, bueno, pues se judicializa el caso, nos otorgan una orden de aprehensión y se le da cumplimiento a esta orden de aprehensión por la corrupción de menores”.

El funcionario subrayó que la judicialización marca un precedente en la atención de este tipo de delitos, ya que en ocasiones no se logra avanzar al ámbito penal.

“Es un antecedente importante que por lo regular cuando se dan estas cosas no se judicializan estos casos. En este caso, bueno, pues precisamente no podemos permitir que niños sean explotados o que sean violentados”, dijo.