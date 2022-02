Mantiene UAA centro de detección Covid-19

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes mantiene su compromiso con la ciudadanía del estado para contribuir en la lucha contra la pandemia. Muestra de lo anterior es su Centro de Detección COVID-19 el cual continúa recibiendo a personas interesadas en realizarse una prueba rápida de antígeno de manera segura, accesible y menos invasiva.

Así lo dio a conocer la Dra. Paulina Andrade Lozano, decana interina del Centro de Ciencias de la Salud (CCS) quien detalló que, debido a la disminución de contagios por COVID-19 que existe en Aguascalientes, el número de solicitudes para este espacio también ha ido a la baja, no obstante, se mantendrá a disposición de la ciudadanía hasta que se requiera el servicio.

Por mencionar algunos datos, informó que anteriormente se realizaban alrededor de 1200 pruebas diarias, sin embargo, en las últimas semanas se ha mostrado una tendencia importante a la baja pues se comenzaron a contabilizar entre 800 y 1000 pruebas. La última semana de enero, se llevaron a cabo 400 y actualmente el número oscila entre las 200 y 250 pruebas diarias.

La Dra. Andrade Lozano añadió que, si bien existe una notable disminución en cuanto a la aplicación de pruebas, la COVID-19 es impredecible, por lo que no se deben dejar de lado las medidas sanitarias para salvaguardar la protección de las personas, así como de ser necesario, el acudir a un centro especializado para la realización de una prueba de antígenos confiable. En ese sentido, destacó que en los últimos meses se ha propagado la venta no autorizada de pruebas rápidas en redes sociales las cuales debido a que son realizadas por los propios pacientes, el procedimiento puede resultar contraproducente y arrojar falsos negativos, por ende, quienes tengan el virus, y no estén conscientes de ello, propagar la enfermedad.

Aunado a ello, mencionó que, debido a la ausencia de la técnica requerida, también se pueden ocasionar otros daños de urgencia a nivel nasal, desde un sangrado hasta una lesión en ojo o base de cráneo, por lo que exhortó a la sociedad a acudir a

centros especializados en donde se encuentre capacitado el personal para evitar errores de diagnóstico; ya sea falsos positivos o negativos.

Para concluir, hizo hincapié en que el Centro de Detección COVID-19 de la Autónoma de Aguascalientes ofrece pruebas Panbio™️ COVID-19 Ag del fabricante Abbott, las cuales cuentan con los avales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

El servicio se encuentra habilitado en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas con un costo de $350 pesos, este se encuentra ubicado en el estacionamiento del edificio 59 de Ciudad Universitaria. Si bien los interesados pueden presentarse sin previa cita, se recomienda agendarla en el sitio web oficial de la institución www.uaa.mx a fin de agilizar el proceso.