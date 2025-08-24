20 C
Aguascalientes
24 agosto, 2025
Tendencias

Mantiene Municipio operativos de regulación sanitaria en mercados

El Departamento de Regulación Sanitaria de la Coordinación General de Salud mantiene operativos en mercados públicos en el municipio de Aguascalientes, con el objetivo de verificar puestos fijos y semifijos de preparación de alimentos y los sanitarios que están dentro de estos establecimientos y cuidar la salud de la población.

Entre los aspectos a supervisarse destacan: la caducidad de los productos para preparar alimentos, que se porten cubrebocas, mandil y cubrepelo, que tengan bote de basura y lavamanos o gel antibacterial.

En el caso de los sanitarios que estén limpios, tengan suficiente agua potable, papel de baño y jabón y en ambos casos se solicita a los responsables las constancias correspondientes de higiene o manejo de alimentos.

Se invita a comerciantes que deseen tramitar o renovar su constancia a acudir a los cursos que imparte la Coordinación General de Salud. Para solicitar informes está disponible el número 449 915 84 62 del Departamento de Regulación Sanitaria.