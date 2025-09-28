Mantiene INAGUA proyecto de monitoreo de pozos en municipios 

Gilberto Valadez

Rincón de Romos, Ags. – Avanzado el proyecto para monitoreo de pozos en territorio estatal y adelantar la excavación de nuevos pozos, informó Noel Mata Atilano, director del Instituto del Agua del Estado (INAGUA).

“El proyecto es sobre el monitoreo de la calidad de agua en todos los pozos municipios y para ello necesitamos firmar un convenio con los organismos operadores municipales y esperamos firmar a la brevedad, pues entre otras cosas acordemos seguir prestando servicio, pero que nos permitan hacer ese monitoreo permanente en los pozos”, apuntó en entrevista.

Mata Atilano reconoció que no se trata de proyectos de gran inversión, pero que sí brindarán resultados a futuro para el estado.

“Buscamos revisar cómo se comporta el acuífero, pero también saber en donde podemos seguir perforando pozos y donde ya no debemos estresar el propio acuífero”, agregó el titular de INAGUA.