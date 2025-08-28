Mantendrán trabajando permanentes más de 100 cámaras en el Agropecuario 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se mantendrán operativos permanentes en el centro comercial Agropecuario, indicó la titular del C5i, Michelle Olmos.

Detalló en entrevista colectiva que a la par se mantendrán en funcionamiento las 100 cámaras de vigilancia conectadas al C5i, lo que significa un estado de fuerza importante en una zona específicas.

Según la funcionaria no se han tenido reportes de extorsión en el lugar, así como tampoco de robo de unidades.

“El operativo se mantiene, es una instrucción que tenemos de nuestra gobernadora de seguridad trabajando en el lugar y no bajar la guardia”.

Destacó la operación en el lugar de cámaras lectoras de placas, toda vez que toda la información que recaban genera una base de datos importantes para la corporación de seguridad.