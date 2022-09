Mantendrá IMSS Aguascalientes servicio de urgencias este 15 y 16 de septiembre

Redacción

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes mantendrá abiertos los servicios de Urgencias de los tres Hospitales Generales de Zona (HGZ), así como las salas de Atención Médica Continúa (AMC) de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 6, No. 7, No. 8, No. 9, No. 10 y No. 11; durante los días 15 y 16 de septiembre.

El coordinador de Promoción y Atención a la Salud, doctor Néstor Martínez Orozco, dijo: “en caso de ser necesario, las y los derechohabientes pueden acudir a su UMF o HGZ, donde personal de salud atiende a los pacientes de acuerdo con el Clasificador Internacional de Urgencias, mismo que da prioridad a las urgencias que ponen en riesgo la vida de las personas”.

El doctor precisó que los servicios de Urgencias y AMC permanecen disponibles 24 horas, 365 días el año -incluidos días festivos-, además de mantener activo el Código Infarto; por lo que la población puede acudir en caso de presentarse alguna eventualidad médica y agregó:

“Es importante mencionar que el personal de salud clasifica el grado de urgencia por colores: el rojo significa atención inmediata, sin tiempo de espera para personas que corren peligro de muerte. Los colores naranja, amarillo, verde y azul tienen un tiempo de espera de 10 a 180 minutos, de acuerdo con el nivel de gravedad”, reiteró Martínez Orozco.

Cabe mencionar que las 12 UMF, los tres HGZ, las unidades administrativas y el Centro de Seguridad Social (CSS) pertenecientes al IMSS en el estado, reanudarán sus actividades en su horario regular, el lunes 19 de septiembre.

Asimismo se confirma que en todas las actividades se mantienen los protocolos de higiene y seguridad para protección de la derechohabiencia, así como para su personal, como es el uso correcto de cubrebocas, higiene frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcoholgel al 70 por ciento y sana distancia de al menos 1.5 metros.