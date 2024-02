Mantarraya se embaraza sin contacto con un macho

Redacción

EEUU.- En un pequeño acuario en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, quedó embarazada sin pareja una mantarraya, llamada Charlotte, según lo reseñado por HCH, y ante lo cual algunos han planteado la teoría de que un tiburón tendría que ver con este sorprendente hecho.

Kinsley Boyette, subdirectora del Acuario y Laboratorio de Tiburones, dijo que vieron que el espécimen “estaba cada vez más grande, tenía una joroba en la espalda, y sabemos que a veces en cautiverio si las mantarrayas no se aparean pueden desarrollar quistes dentro de sus órganos reproductivos”.



“Entonces pensamos que esa podría ser una posibilidad y decidimos hacerle una ecografía. Y vimos todos estos bultos dentro de ella, por lo que decidimos enviarles a dos personas con las que trabajamos las imágenes de ultrasonido”, agregó.



La respuesta de estos expertos fue: “Que estábamos viendo huevos, no quistes”, dijo Boyette. ¿Peró cómo se explicaría este fenómeno?



Los expertos señalaron que la mantarraya pudo haber sido fecundada por un tiburón bambú que convivía con ella en el acuario, pero es más probable que se trate de una reproducción asexual, con un embrión desarrollado a partir de un óvulo no fertilizado.

Es probable que Charlotte dé a luz en algún momento de este mes y los miembros del personal esperan instalar cámaras para transmitirla en vivo a ella y a su descendencia. Las actualizaciones se publicarán en la página de Facebook del centro.

De acuerdo con los científicos que cuidan el acuario en Carolina del Norte, la presencia de mordeduras es un indicativo de apareamiento de tiburones, lo que llevó a la especulación de que uno de los animales es el progenitor.

Sin embargo, otros expertos no están de acuerdo con esa teoría. Kady Lyons, científica de investigación en el Georgia Aquarium, afirmó que el apareamiento entre tiburones y mantarrayas es imposible de hacer. Esto se debe a las diferencias en tamaño, anatomía y ADN.



Lyons indicó que, una vez que nazcan las crías, se les harán pruebas de ADN para conocer sobre este misterioso caso.

Es probable que el embarazo se deba a un fenómeno llamado partenogénesis.



Esta es una forma de reproducción asexual en la que un óvulo femenino es fertilizado sin el espermatozoide de un hombre.



El proceso puede ocurrir en algunas especies como insectos, reptiles e incluso algunos peces.



La Dra. Kady Lyons, científica investigadora del Acuario de Georgia, que no participa en el acuario de Carolina del Norte, habló con Associated Press y dijo que el embarazo de Charlotte era el único ejemplo documentado del que tenía conocimiento para esta especie.

*Con información de ALERTA MUNDIAL.