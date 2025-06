Manola Diez responde a críticas por supuesto alcoholismo

Redacción

Ciudad de México.-La actriz Manola Diez, conocida por su trabajo en telenovelas mexicanas, rompió el silencio tras la polémica que surgió luego de una reciente entrevista en la que internautas cuestionaron su comportamiento en cámara, sugiriendo que estaba en estado inconveniente.

Lejos de evadir el tema, la actriz decidió aclarar públicamente su situación y compartir detalles sobre su vida actual. En un mensaje difundido a través de redes sociales, Manola negó tener problemas con el alcohol, asegurando que mantiene una promesa personal hecha desde hace medio año.

“Tengo seis meses de no tomar porque hice una promesa a Dios. He bebido, bebo la copa de vino de vez en mes. Dios conoce mi corazón y sabe que no miento”, expresó Diez.