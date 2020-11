Manifestantes se enfrentan contra policías por nuevo gobierno de Perú

Redacción

Miles de peruanos se manifestaron este jueves en Lima y en otras ciudades del país en contra del nuevo presidente, Manuel Merino, en respuesta al llamado realizado por colectivos sociales.

Un grupo de ciudadanos que intentó llegar al Congreso fue dispersado por la policía con gases lacrimógenos y perdigones. En respuesta, los manifestantes quemaron objetos y lanzaron piedras y palos a los elementos. Los policías también agredieron a los presentes, incluídos a los periodistas.

Las protestas van en contra del nuevo gobierno que asumió el martes, un día después de que el Congreso destituyera a Vizcarra en un juicio relámpago por denuncias de supuesta corrupción.

“No es por Vizcarra, es por nosotros”, decía una pancarta. “Este Congreso no me representa”, “El pueblo le dice no al Congreso de siempre”, indican otras. En las manifestaciones había gente de todas las edades, incluidas mujeres adulto mayores con sus mascotas.

Por su parte, Manuel Merino hizo a la población un llamado a la calma, mientras que las organizaciones de derechos humanos han pedido a las autoridades el que se respete el derecho de la protesta.

