Manelyk reacciona a las rosas que Jawy le lanzó desde un helicóptero en “La Casa de los Famosos”

Redacción

Ciudad de México.- Unas flores que cayeron del cielo generaron muchísima controversia entre los participantes de “La Casa de los Famosos”. Pero sin duda, la reacción más polémica fue la de Manelyk, ya que todo parece indicar que fue su ex, Jawy, quien hizo este gesto.

Toda la polémica comenzó cuando sorpresivamente un helicóptero sobrevoló la casa donde se lleva a cabo el programa y de pronto muchas rosas comenzaron a caer en el patio. Así, cuando los integrantes salieron para ver que ocurrió se sorprendieron con el detalle.

La que se vio notablemente incómoda fue Mane, y desde ahí todos apuntaron a que las flores eran para ella. Después, posteó un comentario en sus redes sociales:

“Muy original, nunca antes visto”, fue lo único que dijo Manelyk haciendo referencia a una ocasión en Acapulco Shore, donde Jawy realizó el mismo gesto para ella.

Hasta entonces todo era un rumor, pero fue el mismo Jawy quien se declaró culpable de la escena.

Además, poco antes del evento, el reguetonero mencionó desde su Twitter: “MAMI PÍDEME LO QUE QUIERAS… Lo que quieras te doy!”.

Y después de la transmisión en donde Mane no dijo nada al respecto de las flores, Jawy sentenció: “Conozco tu mirada y tus mañas! Si me tiras una indirecta sabes que llegaré… Y aunque no me veas ya me enteré que me sentiste!”, remarcó.

La polémica no terminó ahí, ya que en otro video sobre este reality show puede observarse el momento en que Mane sale patio para hacer ejercicio y, aún con las flores en el piso, decidió patearlas para hacerse espacio y continuar con sus actividades.

Ya en otro momento, Manelyk explicó que aunque Jawy le pidió matrimonio, nunca llegaron a tal compromiso.

Con información de Infobae