Manelyk podría abrir su cuenta de OnlyFans

Redacción

Manelyk es una de las jóvenes más reconocidas en el mundo del espectáculo, y no solamente por su personalidad, sino por su curvilíneo cuerpo. Por ello, muchos se han cuestionado si en algún momento abriría su cuenta en la plataforma de OnlyFans.

Pese a que muchos le han insistido en que llegue a esa plataforma, hasta el momento la también conocida como “pajarita”, se había rehusado a ser parte de OF, sin embargo, un amigo la pudo convencer gracias a un celular.

En redes sociales, Mariano Heredia, amigo de Manelyk lanzó un tweet en donde compartió una fotografía en donde aparecen ambos cuando eran más jóvenes y en blanco y negro, ahí escribió el siguiente texto:

“Ella es una amiga y yo no nos morimos ni nada pero ya no le hablo porque le insistí que abriera only fans para que me lleve de viaje y me compre un cel nuevo y no quiso”.

Ante esto Manelyk respondió a la petición de su gran amigo y aseguró que sí va abrir su OnlyFans, aunque eso sí “la pajarita” no reveló la fecha en la que tiene planeado abrir está página en la que seguramente lanzará material muy especial para sus seguidores.

Aunque a más de uno le gustaría ver las fotos sexys de Manelyk, la mayoría de sus seguidores le pidieron a la famosa que no abra una cuenta en OnlyFans, ya que simplemente no lo necesita.