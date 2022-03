Manelyk González le lanza piropos a Christian Nodal

Redacción

Ciudad de México.- Ya soltero y sin compromisos, Christian Nodal volvió a levantar las pasiones de sus fanáticas, quienes le dedican palabras de amor y hasta propuestas de matrimonio. Sin embargo, la que más llamó la atención fue Manelyk González, ya que lo describió como un ‘papazote’.

“No me gusta, ¡me fascina, me encanta!, ¡es un papazote! por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?”, dijo la exparticipante de “Acapulco Shore” y agregó: “Tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”, dijo la ex participante de Acapulco Shore.

Manelyk González tuvo un polémico romance con Jawy Méndez, pero todo terminó tan mal que él le regresó hasta el colchón que compartían y ella le devolvió el anillo de compromiso, ya que era muy barato.

“Ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces”, dijo Manelyk con Trixy Star. “Ridículamente, me regresaron un colchón. Se me hace de lo más estúpido, y yo regresé un anillo porque la verdad es que para mí no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar“.

¿Será que buscará la oportunidad de coincidir con el ex de Belinda? No lo sabemos, por el momento, el intérprete de “Botella tras Botella” parece que no se ha enterado de los piropos de la famosa.

Con información de Clase