Manejo político en vacunación contra Covid cobrará factura a la federación: Canaco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras cuestionar la desorganización que priva en la aplicación de vacunas contra el covid en los municipios en particular en Jesús María, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra, arremetió nuevamente contra la federación.

El empresario dijo que da vergüenza el manejo político que está utilizando el gobierno federal para la aplicación del biológico, lucrando con la salud y la necesidad de los adultos mayores.

De igual manera Martínez Guerra cuestionó la distribución de las vacunas hacia los estados, donde al paso que se lleva pasarían años en inmunizar a toda la población de Aguascalientes.

Más adelante advirtió que el manejo electorero le cobrará factura al gobierno de la República, insistiendo es que es deleznable la forma es que se están conduciendo dónde solo demuestran la poca capacidad organizativa que tienen.

En última instancia el dirigente empresarial fustigó en el sentido de que no se haya atacado primero a las zonas urbanas en dónde está el 80% de los contagios, prefiriendo empezar con comunidades donde la gente ni siquiera quiere acudir y literalmente los están llevando a la fuerza aunado a que cuando acuden no están registrados y no hay la cantidad suficiente para los adultos mayores que pasan horas en las largas filas.