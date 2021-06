Mañaneras de AMLO son un ritual narcisista de propaganda política: Quadri

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Arremete Gabriel Quadri ex candidato a la presidencia de la república en contra del jefe de la nación Andrés Manuel López Obrador y dice que sus conferencias mañaneras no son más que un ritual narcisista de propaganda política.

“El señor no tiene agenda, no tiene visión de país y menos tiene proyecto por lo que mejor pierde el tiempo de manera miserable durante dos o tres horas en sus mañaneras”, le espetó.

El próximo diputado federal por la alianza PRI-PAN-PRD, abundó en el sentido de que es una característica de los populistas el querer dominar el micrófono y la agenda pública donde descalifica a quien le viene en gana.

Al final expuso que México está viviendo una tragedia en todos los sentidos con una destrucción de instituciones que no se había visto nunca en la historia moderna y donde Obrador esta acabado entre otras cosas con el futuro de las energías limpias, que ha desmantelado a las instituciones ambientales, que emprende proyectos absurdos y que ha sido un fracaso en el tema de la seguridad.