Manager de Ale Guzmán amenaza al periodista Gustavo Adolfo Infante

Redacción

Ciudad de México.-El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló el pasado viernes en el matutino ‘Sale el sol’ que, Alejandra Guzmán podría estar realizando la gira ‘Perrísimas’ por Estados Unidos de manera ilegal, debido a que no tiene visa de trabajo por presunto intento de homicidio.

Al recordar este traumático episodio, las represalias hacia Gustavo Adolfo Infante no tardaron en llegar, pues en su cuenta de Twitter expuso que el mánager de la cantante arremetió en su contra y lo amenazó a través de una serie de mensajes y audios privados.

“Estoy en condiciones de informarles que el mánager de Alejandra Guzmán, Maurice Keiser, mandó varios mensajes y audios amenazándome. Que va hasta las últimas consecuencias. Mi respuesta es que el lunes muestro sus agresiones, por cierto, ¿qué pasó con el hombre que apuñaló en Miami?”, escribió a través de Twitter el pasado sábado.

Horas más tarde, el periodista retomó el tema y defendió su postura al afirmar que la intérprete fue demandada en febrero de 2021; por lo que el día de hoy, Adolfo mostró dichas amenazas recibidas por parte de Keiser, “estimado Gustavo, por lo regular no respondemos a ridiculeces, simplemente no vale la pena, pero la idi… de hoy no solo es completamente incorrecta, sino que tiene potencial de tener consecuencias legales”, comenzó a leer los mensajes recibidos en su número personal.



“Para empezar, Alejandra no está de gira por los Estados Unidos con Paulina Rubio sin una visa de trabajo, eso es muy fácil de refutar y por supuesto, regresará a México con la gira ‘Perrísimas’ que tiene shows este verano en la Arena ya anunciados, seguidos de una extensa gira por México y América, antes de regresar a los Estados Unidos, pues regresa novedad que pronto se anunciará”, explicó el representante de Guzmán, quien aseguró que la gira es un éxito y por eso el conductor habría arremetido contra ella.

También, se le pidió una declaración en la que dijera que la información es completamente incorrecta, “esperamos que emitas una aclaración indicando que como de costumbre la información es completamente incorrecta”, fueron las exigencias que el equipo de la cantante le envió a través de un mensaje.

Por lo que el conductor respondió: “Si consideras que no es confiable mi trabajo lo puedo entender, ¿entonces para qué me mandas un mensaje tan agresivo?”, leyó frente a las cámaras y agregó: “puedes tomar las acciones legales que mejor te parezcan, y la acción de haber apuñalado a un hombre en Miami, ¿fue real o también lo vas a negar?”, cuestionó.

Sin embargo, el representante insistió en sus amenazas: “Sé que eres un periodista chismoso y que nadie te cree en el mercado, y lo entiendo. Amo que estás diciendo que estas siendo agredido porque tu información es obviamente falsa y estas preocupado por lo que pasará, está bien. Solo quiero ser claro contigo, este sinsentido tiene consecuencias para todos, porque ya sabes, no puedes dar un tour en los Estados Unidos sin la visa y tú lo sabes, y eso para mi es una venganza”, fueron las palabras grabadas por el manager de Alejandra Guzmán.

Además, reiteró que el conductor no se preocupa en verificar su información, por lo que si no se retracta comenzarán con la demanda, “no te preocupes, no te molestes, el resto será contratar abogados, sé que estás acostumbrado a eso y sé que no te importa. Yo no soy agresivo porque no me preocupo por ti, me preocupa el sinsentido y esta es información sin sentido. Si quieres hablar, siempre puedes llamarme, eso es lo que hace un hombre.

No estoy buscando empezar una guerra contigo, porque realmente no es el nivel que quiero. Si tú crees que la historia es verdad, haz lo que quieras, está bien, quiero que verifiques lo que dices”.

Con información de TVNotas