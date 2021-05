Maná prepara disco con duetos

Ciudad de México.-Emblemático grupo de rock alista su reaparición.

A partir de este viernes, con el sencillo y el video de “Eres Mi Religión” a dueto con Joy Huerta, Maná entra en un punto de inflexión.

La banda, tras cinco años sin grabar, lanzará paulatinamente, en los próximos meses, entre sencillo y sencillo, dos discos de duetos que acompañará con una gira internacional.

Fher Olvera, el frontman de la alineación conformada también por Álex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, adelanta en charla con GENTE que si bien este regreso será hasta el próximo año y en Estados Unidos, recorrerán todo lo que se pueda de México con un espectáculo renovado.

“La verdad, vamos a empezar los conciertos hasta el año que entra, abrimos en los Estados Unidos, hemos estado un poco alejados de América Latina, pero ahora sí vamos a estar en México, que sigue siendo nuestro País, el que nos dio la cancha para nacer y crecer como artistas y como personas.

“Vamos a hacer una gira nacional, tenemos tanta música que vamos a ir sacando un tema cada tres meses hasta completar un álbum, pero tenemos tantas rolas que vamos a sacar dos discos de aquí a un año”.

De buen humor y muy relajado, porque dice estar grabando en la comodidad de su estudio en Puerto Vallarta, el autor de éxitos como “Vivir sin Aire” y “Ángel de Amor”, asegura, aunque con tiento, porque hay trecho de por medio antes de pisar los escenarios, que echarán toda la carne al asador.

“Vienen muy buenos duetos de todo, será sorpresa desde algo muy mexicano hasta cosas de otros países ¡Va a haber de tocho morocho!”, expresa sonriente el cantautor.

“Eres Mi Religión” es consecuencia de una iniciativa de tiempo atrás con los lanzamientos de “Rayando el Sol” (con Pablo Alborán) y “No ha Parado de Llover” (con Sebastián Yatra).

A decir de Fher, la inclusión de la integrante de Jesse & Joy fue un romance musical que salió “mezcaleando”, y el cual tiene prendado ahora a Maná.

“El ingeniero de sonido me dijo: ‘Mira qué bonito canta’. Y le dije: ‘Necesito escucharla a detalle y con unos mezcalitos. Cuando la oí, dije: ¡Esta chava! Ya la habíamos visto y oído en Grammys, pero me pasó cuando ves a una chava y dices: ‘Esta podría ser mi novia… la ves con otros ojos, así escuché a Joy y la vi como la novia de este disco de Maná”.

El músico jalisciense precisa que él y sus compañeros están muy emocionados por los resultados de las grabaciones, pues si bien aplican cambios en la arquitectura sonora sólo en casos necesarios, sus invitados tienen esa capacidad de darle a los temas otros significados.

Desde 2006, Fher tenía ganas de hacer un álbum de duetos tras logradas colaboraciones con Carlos Santana o Rubén Blades.

Pero la banda, comparte, estaba muy encarrilada con la agenda musical propia, por ello vinieron duetos que agrandaron ese deseo, como “Bendita tu Luz”, con Juan Luis Guerra, o “Mi Verdad”, con Shakira.

“Estamos diseñando esto con temas que llevamos cocinando 30 años. Tenemos más de 20 hits top ten y como unos 10 muy conocidos en EU y América Latina. ¡Ya era hora, después de cinco años de no sacar nada!”.

Luz de esperanza

El confinamiento obligatorio que ha traído la pandemia de coronavirus ha dejado experiencias creativas a Fher por el tiempo de introspección, pero también vivencias tristes y difíciles, pues en diciembre dio positivo.

“Por un lado, Maná ha trabajado muchos años sin ninguna tregua y ahora, esta pausa fue como que te pones a crear: sí o sí, a cuidarte: sí o sí. A mí me dio Covid en diciembre, me fue bien, gracias al cielo, no caí en hospital ni nada, pero siempre hay casos y casos y casos de gente cercana a ti y es una pena.

“Yo creo que siempre hay que ser positivos y creo que siempre la luz aparece al final de túnel y parece que empieza a amanecer”.

Ahora se dice pleno, animado por retomar el trajín y sólo espera que los fans de Maná recuperen el ánimo, el bolsillo y la confianza de salir de su casa.

Con información de Reforma