Mamá de Kimberly Flores dice que Edwin Luna manipula a su hija

Redacción

Ciudad de México.- Kimberly Flores y Edwin Luna han dado mucho de qué hablar desde que contrajeron matrimonio.

Uno de los señalamientos más polémicos fueron los de la mamá de Kimberly, ya que aseguró que su hija solo se casaba con el cantante de La Trakalosa por mero interés.

Ahora, la señora Becky Colomani aseguró que se encuentra enojada con su hija, ya que se deja manipular por Edwin cuando salió de “La Casa de los Famosos”

“Que es lo que pensé que la manipulación lo que estaba haciendo ese hombre la misma cosa que le hizo a Alma Cero que le cantó una canción dedicada a ella un show que nadie lo ha hecho tan perfecto como lo hizo él”, mencionó en el programa Suelta la Sopa.

Comentó que entre la pareja no hay amor, hecho que quedó demostrado cuando Kimberly no lloró cuando vio a su esposo en el programa.

“Kimberly no derramó ni una lágrima, ella no lo quiere a él de hombre, ni él la quiere a ella, eso que ellos tienen no es amor, el amor no es eso que está poniendo una foto que te estás besando el amor es respeto él no tiene respeto”.

Agregó que Kimberly hace todo lo que Edwin le pide porque “la compra”, y no porque sean felices juntos.

Con información de TV Notas