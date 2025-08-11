Maluma regaña a fan por llevar a bebé a concierto en Ciudad de México

Redacción

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el cantante colombiano Maluma interrumpió su show para llamar la atención a una mujer que llevaba en brazos a un bebé de un año de edad.

El incidente ocurrió el 8 de agosto, en el marco de su gira “+ Pretty + Dirty World Tour”, y fue captado en video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En la grabación se observa al intérprete de parado al borde del escenario, sin música de fondo, mientras se dirige a la espectadora. “¿Hay un bebé ahí?”, preguntó Maluma, quien de inmediato pidió: “No, no, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga”.

Al confirmar que el niño tenía apenas un año, el cantante cuestionó la decisión de llevarlo a un concierto con altos niveles de decibeles y sonido “durísimo”. “¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está en la put… mier…?”, expresó.

Maluma señaló que el bebé “ni siquiera sabe qué está haciendo aquí” y calificó como “un acto de irresponsabilidad” que la mujer no sólo lo llevara al evento, sino que además lo movía durante el espectáculo. “Lo está meneando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar aquí, de verdad”, dijo con tono de padre, recordando que él tampoco habría llevado a su hija París a un concierto a esa edad.

“Para la próxima vez protéjale los oídos, o algo. Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”, concluyó el regaño, que generó diversas reacciones entre los asistentes y usuarios en redes sociales.