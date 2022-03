Malandros no ha penetrado Aguascalientes: Ganaderos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida (UGRH) José de Jesús Guzmán, aseguró que delincuencia aún no penetra a Aguascalientes, sin embargo se mantiene al acecho en entidades vecinas conflictivas.

El ganadero expresó que si bien la inseguridad no se puede ocultar, en Aguascalientes considera que al menos su sector está bien protegido.

De igual manera Guzmán rememoró que en su momento hicieron un acuerdo con el gobierno del estado para reforzar la seguridad en un momento complicado hace más de 2 años atrás en donde se les metieron bandas organizadas a robar con todo y jaulas el ganado, donde se selló al estado y se erradicó el problema.

“Estamos en alerta, no se han metido, pero es una realidad que estamos rodeados por estados complicados”, resaltó.

Para concluir el empresario mencionó que en el tema del robo tipo abigeato no se se la ha disparado, pero insistió en los peligros que acechan que malandros en entidades vecinas.