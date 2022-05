Malandros dejaron de incursionar a Asientos: Mota

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el alcalde de Asientos, el morenista, José Manuel González Mota, que tras el reforzamiento de la seguridad en su municipio, malandros provenientes de Zacatecas han dejado de hacer incursiones a su territorio.

-¿Ahora con la feria y lo que ha pasado en Zacatecas se les ha incrementado la inseguridad en el municipio?

-No, fíjese que por fortuna hemos estado tranquilos, ahora si que lo normal algún accidente o choque, pero ya nada fuera de serie de que ingresen a nuestro territorio gentes extrañas.

-¿Entonces ya no hay esas infiltraciones de delincuentes?

-No, gracias a Dios todo está tranquilo y aunque hay por ahí alguna “partecita” en Zacatecas que como que hay algo raro, pero por fortuna no han entrado a Aguascalientes por Asientos.

Más adelante manifestó que la tranquilidad que se tiene se debe al reforzamiento de la seguridad por parte de la policía estatal quien implementó puntos de revisión en Ciénaga Grande, Guadalupe de Atlas, Villa García y Rafael de Ocampo que han inhibido que delincuentes vengan a hacer de las suya al municipio.