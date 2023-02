Maite Perroni anunció que espera una niña

Redacción

México.- La actriz y cantante Maite Perroni, reveló al medio de espectáculos ‘Caras’ cuál es el sexo de su bebé, luego de subrayar la dicha de la maternidad, anunció que en unos cuantos meses recibirá a una niña.

En este sentido, la integrante de RBD, comentó “había sido una ilusión y un concepto muy romántico de lo que representa dar vida, traer a un ser humano a este planeta y de lo lindo que es poder conectar con ese ser que va a llegar a este mundo y que es consecuencia del amor, de una decisión de familia, de pareja y de vida”.

Es de recordar que Maite Perroni sorprendió hace unos meses con la noticia de que sería mamá primeriza, y ahora continúa con las buenas nuevas para sus fanáticos, al revelar que recibirá a una niña, hecho que la llena de alegría.

De ahí que mencionó “las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada […] Dormí todo el día y cuando me desperté, me dio una prueba de embarazo”.

*Con información de Excelsior