Magnate paga a tropas de EU para frenar migrantes

EU.-Causa polémica acción de millonario en la frontera.

Willis Johnson dijo que sólo quería ayudar. Con esa idea, este multimillonario llamó a la Gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem, una prometedora figura del Partido Republicano que despotrica contra la inmigración ilegal y está firmemente alineada con Donald Trump. © SinEmbargo magnate-eu

Afirmó que estaba dispuesta a enviar soldados de la Guardia Nacional de Dakota del Sur a la frontera entre Estados Unidos y México, si él estaba dispuesto a aportar un millón de dólares para financiar esa medida.

“No sabía que se armaría este revuelo”, comentó Johnson, quien dice haber respondido a llamadas de unos 50 periodistas desde que circuló la noticia. “Ha trascendido mucho más de lo que esperaba”.

No está claro si la aceptación del dinero quedará como una decisión astuta de Noem o si será vista como un grave error. Una cosa es segura: Está generando titulares y atención con miras a una posible postulación a la presidencia en el 2024.

Su actitud, no obstante, pone de manifiesto la forma en que los ricos pueden usar su dinero para incidir en las decisiones del Gobierno. Revela asimismo hasta dónde están dispuestos a llegar algunos gobernadores republicanos en su afán por congraciarse con Trump mientras se postulan a cargos importantes.

“No necesitamos esta donación y, sea legal o no, es una idea terrible, porque genera la impresión de que se usa a los efectivos de la Guardia Nacional con fines políticos”, declaró el senador estatal demócrata Reynold Nesiba.

El portavoz de Noem, Ian Fury, dijo que el dinero fue depositado en forma legal en un fondo estatal para responder a emergencias, aliviando el costo para los contribuyentes. Dakota del Sur, sin embargo, tiene un excedente en su presupuesto, del que ha presumido Noem.

Fury niega que la donación de Johnson haya sido la razón por la que se envió un contingente de 50 guardias a la frontera. Sostuvo que el estado los hubiese enviado de todos modos.

Noem destacó en las redes sociales el miércoles que el estado tiene una larga historia de aceptar donaciones de individuos. Pero generalmente son para proyectos locales, no para el despliegue de guardias nacionales.

