Magistrados del Poder Judicial se reúnen en Morelos

Aguascalientes, Ags.-El Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado Dr. Juan Rojas García, acudió a los trabajos de la Primer Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).

El evento, que contó con la presencia de los y las presidentes/as y representantes/as de los Tribunales Superiores de Justicia del país, tuvo verificativo en el estado de Morelos y fue encabezado por el Presidente de la CONATRIB, Dr. Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y contó además con la asistencia, como invitado de honor, del Gobernador de aquella entidad Cuauhtémoc Blanco Bravo y con la anfitrionía de presidente del Poder Judicial del Estado de Morelos, Magistrado Luis Jorge Gamboa Olea.

Los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) refrendaron su fuerza para cumplir los propósitos encomendados a los órganos garantes de la administración de justicia en el país y su importancia en el logro del orden, la paz y la igualdad en nuestra nación.

En su mensaje, el Magistrado Gamboa Olea, anfitrión del evento, resaltó el equilibrio que debe existir para un adecuado estado de derecho. “Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, Independencia no es romper el dialogo, dialogaremos siempre partiendo desde el supuesto de la defensa de nuestra independencia. Reafirmamos el compromiso de velar siempre por la justicia y la libertad. Es momento de cerrar filas para defender nuestra autonomía. No hay justicia sin firmeza, no hay justicia sin clemencia, no hay justicia sin sabiduría, pero sobre todo, no hay justicia sin libertad.”