Maestros que consideren estar en riesgo por el covid pueden ampararse

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los docentes que estimen que tras el regreso a clases presenciales su salud este en riesgo o que se vea amenazada pueden amparase, sostuvo el presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Sergio Delfino Vargas.

Si bien hasta el momento no han sabido de que profesores en Aguascalientes hayan recurrido a los amparos para no estar en las aulas, remarcó que con la mano en la cintura se les concederían los mismos por la obligación del ciudadano de gozar del derecho a la salud.

“En relación a los maestros que los hicieron regresar a las aulas ellos preguntaban si podían recurrir al amparo, pues claro que sí, porque es una pandemia distinta a una gripa normal y primero está la salud y la vida de las personas y claro que se les concedería”, explicó.

Al final remarcó que hay docentes con enfermedades más delicadas que están más expuestos o vulnerables ante la pandemia, sin embargo ya es decisión de ellos el recurrir o no a los amparos.