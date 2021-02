Maestros exigen regulación de sus claves

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Maestros inconformes exigen al Instituto de Educación de Aguascalientes la regulación de sus claves, a fin de tener certeza laboral e igualar sus ingresos y prestaciones con el resto de los docentes.

Somos maestros estatales que desde hace 5 años exigimos la regulación de nuestras claves, ya que no podemos ingresar a ningún incentivo ni promoción a causa de nuestras claves El IEA nunca se ha hecho responsable de dar solución, ya tenemos muchos años con esta situación y nada más nada

C.P MARTIN OROZCO SANDOVAL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

P R E S E N T E

Apreciable Gobernador del Estado de Aguascalientes C.P Martín Orozco Sandoval el motivo de la presente es exponer la situación particular por la cual atravieso en estos momentos. Soy alumna regular de Posgrado, actualmente me encuentro cursando el noveno semestre del Doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco en la Ciudad México, hasta el momento mi calificación es de 9.66 y tengo un 93.75% de los créditos para la obtención de grado. Me encuentro matriculada en este Doctorado desde el 2013, el Doctorado tiene una duración de 10 semestres. Fui seleccionada en un proceso de 60 maestros de todo el país y donde sólo 13 fueron los favorecidos por esta institución para realizar dichos estudios. El día de ayer 09 de agosto, se entregaron los resultados de Beca Comisión. En la convocatoria que fue abierta desde el 24 de julio al 04 de agosto; se hizo visible la cancelación del período de extensión, el cuál se designaba al proceso de titulación de los beneficiados con Beca Comisión. Actualmente estoy por presentar mi examen de candidatura en el mes de octubre y posterior el examen de grado en el mes de diciembre, el Doctorado me ha exigido prepararme en dos lenguas; inglés y portugués (que actualmente estoy certificando), durante el primer semestre no me fue otorgada la Beca comisión, fue hasta el 2014 que gocé de dicho beneficio y con un desfase de casi mes y medio, por lo general al principio de cada ciclo escolar tenía que estar en la escuela mientras llegaba mi suplente, esto durante un mes o dos meses, lo cual también implicaba un desfase en mis estudios de posgrado en la Ciudad de México. Hoy recalco que estoy a un paso de titularme en una universidad de prestigio a nivel nacional en cuando a educación se refiere y hoy por hoy, donde tanto hincapié se hace sobre la calidad educativa y la profesionalización docente, es necesario brindar el apoyo a quienes buscamos metas con alta reputación académica. Sin embargo, mis oportunidades en el recurso de Beca Comisión se han terminado, por lo tanto, desde antes de que terminará el ciclo escolar me di a la tarea de contactar al director del IEA Raúl Pérezchica, el cual tuve la fortuna de ver desde el 28 de junio, Pérezchica me dijo verbalmente que me apoyaría y fuimos con la Directora de Becas Catalina Jiménez, la cual no se encontraba en ese momento pero se le dejo la consigna al maestro Marco de ver y analizar mi caso, para continuar con el recurso, sin embargo, me hicieron hacer un escrito para la maestra Catalina Jiménez, directora de Beca Comisión, donde expusiera los motivos por los cuales necesito el recurso de Beca Comisión (aunque sería un caso especial) El día 24 me dirigí a recoger mi formato para Beca Comisión, pero la Directora Catalina me hizo pasar a su oficina y me informó que había leído mi escrito, pero que no podía yo hacer el proceso, puesto que ya había recibido el apoyo de la Beca por el tiempo que la anterior convocatoria marcaba y que no había el recurso ya que se recortó el programa, que ya lo más importante de mi Doctorado se me había apoyado y que ya era justo que otros también se beneficiaran, yo desconozco el nivel de estudios de la nueva directora de becas, pero me indigna que diga que a nivel Doctorado una parte es más fácil que otra, de verdad que el nivel de UPN es sumamente reconocido en el ámbito académico por su prestigio y la dificultad para entrar, permanecer y obtener el grado en está institución. Ese día no me permitió registrarme en el proceso, yo anduve indagando en el SNTE alguien que pudiera respaldarme, me encontré con la maestra Margarita Luévano, que es la encargada de Becas por parte del SNTE, le di a conocer mi situación y me informó que no podían cerrarme el proceso de la entrega de papales, por lo que el último día del proceso (4 de agosto) me presenté en las oficinas de Beca Comisión y nuevamente, en primera instancia me negaron la inscripción, fue hasta que mencioné el nombre de la maestra Margarita Lúevano que me permitieron dejar mis papeles, en los que entregue una carta dirigida a todo el Comité de Beca Comisión; una carta donde explico la importancia de continuar con el recurso hasta concluir con el examen de grado. Para mí es muy necesario el recurso, ya que soy de nivel secundaria y estando laborando es casi imposible salir fuera de la ciudad. La Beca Comisión por sus características me permite la movilidad que necesito y me es imprescindible en este momento. Hasta el momento ninguna autoridad educativa, dirección de Beca Comisión o el Comité de Beca Comisión me ha dado respuesta formal y por escrito -como se les hizo llegar a cada una de las partes- de la petición que les he extendido. De los resultados de Beca Comisión que se publicaron el día de ayer 09 de agosto en la página oficial del IEA mi folio no se encontró, es por tal motivo que acudo a su autoridad para que conozca mi situación particular y de ser posible brinde algún recurso que respalde esta situación. Porque ¿cómo es posible que en esta parte de mi estudio me abandonen y me dejen a la deriva? ¿cómo es posible que no exista un apoyo hasta la conclusión de nuestros estudios de posgrado? Que no es cosa fácil, ¿cómo es posible que en este nivel en donde me encuentro, tenga que mendigar un apoyo? ¿No bastarían y serían suficientes el nivel de estudios, la escuela, la ciudad a donde voy a estudiar, el empeño y todo lo que hay detrás de este posgrado? simplemente el promedio habla por sí sólo, la tesis habla por sí sola. Para mí, sería imposible continuar con la parte final del Doctorado sin este recurso, ya que mi institución se encuentra fuera del Estado y además la carga de trabajo estando ya en servicio es una fuerte obligación para estudiar y trabajar. De esta manera apelo a su potestad para que se tome en cuenta mi dócil petición y la gran necesidad que en estos momentos ocupo de continuar con el recurso, dejó a su vista mi historial académico (anexo) para que con ello observe que he hecho buen uso del recurso.