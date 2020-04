Maestros denuncian al Tecnológico Universitario de Aguascalientes por despidos injustificados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Profesores del Tecnológico Universitario de Aguascalientes ubicado al oriente de la capital, denunciaron una serie de irregularidades dentro del plantel que los mantiene molestos e inconformes.

Los mismos, indicaron que en principio de cuentas con la contingencia por el coronavirus se les indicó por parte de la dirección a los profesores que tendrían que dar las clases en línea a lo cual accedieron, sin embargo posteriormente se les dijo que únicamente se les pagaría en 50 por ciento de las horas asignadas.

“Por citarte un ejemplo, algunos teníamos 4 horas y nos querían pagar lo de dos siendo que nosotros también teníamos que modificar nuestro plan de trabajo en una modalidad virtual, sin embargo algunos accedieron a seguir trabajando, básicamente por la necesidad del empleo”.

Así mismo, a todo aquel inconforme con la situación se les citó a una reunión con los directivos para explicarles la situación, aunque apenas si pasaron unas horas de la misma y se les habló para solicitarles la renuncia, cuando habían acordado en que no era obligatorio aceptar la mitad del sueldo.

De igual forma, se les comentó que el plantel pasaba por momentos complicados, considerando que el problema del coronavirus les traería consecuencias como una baja en la matrícula del alumnado, cosa que no creyeron los inconformes puesto que como parte de su expansión están construyendo una preparatoria, así como en estos momentos el plante cuenta poco más de 1,500 alumnos.

Los quejosos argumentaron que son cerca de 200 afectados con los sueldos, lo cual no consideran justo que se les trate de esta manera y mucho menos que traten de burlarse de aquellos docentes que prácticamente viven de ese salario, por lo que exigen la intervención del Instituto de Educación de Aguascalientes.