Maestros de la CNTE retuvieron a AMLO en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Decenas de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon el paso de la camioneta que trasladaba al presidente Andrés Manuel López Obrador a la conferencia de prensa mañanera programada en el Cuartel General de la VII Región Militar.

Los integrantes de la sección 7 del magisterio le exigieron a López Obrador una mesa de diálogo para tocar temas como el regreso a clases y la designación de plazas.

Desde la ventana de su vehículo, López Obrador le dijo a los manifestantes que no avanzaría y advirtió que no va aceptaría chantajes.

“Aquí me quedo. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos”, dijo el mandatario federal a un dirigente de los maestros, que se acercó ala camioneta.

El bloqueo duró dos horas, por lo que el mandatario no pudo estar presente en la mañanera.

De acuerdo con los reportes, maestros de la CNTE ya habían acordado permitir el paso del presidente a la mañanera, pero fue personal de salud inconforme quien se negó a dejarlo avanzar.

“Al grito de “no nos olvides”, finalmente las personas inconformes abrieron el paso al convoy presidencial alrededor de las 8:30 horas de la mañana.

