Maestros de inglés denuncian rechazo en devolución de impuestos por falta de pagos del IEA

Denuncia ciudadana



Aguascalientes, Ags.-Un grupo de maestros de Inglés expusieron la problemática que están viviendo a consecuencia de errores del Instituto de Educación de Aguascalientes quien no no realizó el pago el pago correspondiente al impuesto sobre la renta, lo que los mantiene con su devolución de impuestos retenido en el SAT

Texto íntegro

Buenas tardes Quisiera hacer una denuncia habemos al menos 20 maestros de inglés que durante el ejercicio fiscal 2021 fuimos contratados bajo el concepto de honorarios y al hacer la declaración anual nos fue rechazada la solicitud de devolución de impuestos dado que el instituto de educación de Aguascalientes no realizó el pago correspondiente al impuesto sobre la renta mismo que sí nos fue retenido durante los meses qué laboramos.

Al hacer el reclamo de esta situación a personal del instituto tanto de la coordinación de idioma Cómo del área del fideicomiso de recursos federales y a la subdirección de finanzas se rehúsan a entregarnos una constancia que acredite qué el pago de dicho impuesto Sí fue realizado por el Instituto afín de qué dicha constancia se puede entregar al SAT para regularizar la situación y nos pueda ser devuelto el saldo a favor.

En tanto que el instituto de educación no entregue dicha constancia qué corresponde a un derecho por el servicio prestado se tomará como una posible evasión del pago de impuestos por parte del iea ante el Sat pedimos por lo tanto que no sea entregado a la brevedad dicho documento, gracias….”

Exponen los quejosos en páginas de redes sociales de maestros, entre ellas Magisterio Despierta.