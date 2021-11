Maestros de Aguascalientes, sin poder viajar por rechazo a vacunas de CanSino

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los maestros de la entidad que fueron vacunados con las dosis desarrolladas por CanSino no podrán viajar hacia el extranjero debido a que esa fórmula contra el Covid-19 no está aprobada por los organismos de salud internacionales. Eso ha provocado que los maestros estén intentando recibir vacunas de otra marca, aunque eso no es recomendable.

El secretario general de la Sección 1 del SNTE, Ramón García Alvizo, reconoció que muchos maestros tienen la intención de tener un certificado de vacunación con una dosis distinta y que sí sea aceptada para viajar a otros países, sin embargo, apuntó que eso no será posible.

“Por el momento no se ha acordado la segunda aplicación, pero además de que en el registro que se tiene, muchos compañeros están solicitando cambiar de vacuna porque quieren viajar a Estados Unidos y no les aceptan hasta ahorita la CanSino”

“¿Cuál es el problema? Que ya quedaron registrados con CanSino y aunque les apliquen otra, el documento saldría con la vacuna Cansino, por eso es que muchos han estado solicitando”.

Sin dar una solución por el momento, el representante local aseguró que el sindicato estaba trabajando para llegar a un acuerdo con las autoridades de salud y de educación a nivel federal para que se considere una segunda vacuna.

Reiteró que hasta la fecha México no ha autorizado la aplicación de una segunda vacuna de esta marca para el personal educativo, ya que se apunta a que una sola inyección es suficiente para protegerlos del Covid-19.

De acuerdo con el último reporte del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), 37 mil 280 trabajadores de la educación fueron vacunados con las dosis de Cansino.