Maestros de Aguascalientes llaman a boicotear festejos en su honor 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A través de sus redes sociales, grupos de maestros están llamando a sus compañeros a romper los boletos para los festejos de este sábado y no acudir.

Molestos por la falta de acuerdos con el Instituto de a educación en torno a la asignación de plazas en preescolar y otra serie de irregularidades se dicen inconformes.

Inclusive algunos se quejan del elenco artístico que se programó para esta edición, considerando que se queda lejos de otras ediciones.

Para el concierto de Ricardo Montaner y el tradicional baile se les entregó un solo boleto, lo cual tampoco gustó, así como aseguran que se les canceló la tradicional rifa.

Ante el amago de la autoridad de ser estrictos en el ingreso exigiendo la credencial de docente y hasta algún recibo de pago, recomienda para no meterse en problemas no asistir y romper el boleto.