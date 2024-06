Madre del tiktoker Derek Trejo Hallada Sin Vida

Redacción

La comunidad de TikTok está de luto tras el trágico hallazgo del cuerpo de Verónica Trejo, madre del reconocido tiktoker Derek Trejo.

La madrugada de hoy, Verónica fue encontrada sin vida en un hotel de la delegación Azcapotzalco. La noticia fue reportada por el periodista Carlos Jiménez, conocido en redes sociales como ‘C4jimenez’.

El lunes 17 de junio, Derek Trejo hizo un emotivo llamado a sus seguidores para pedir ayuda en la búsqueda de su madre, quien había desaparecido desde las 10:30 de la mañana.

En un video visiblemente afectado, Derek expresó: “Mi mamá no aparece desde las 10:30 de la mañana, estamos tratando de localizar el carro y su teléfono. Lo más probable es que fue un s3cues… espero que me puedan apoyar. Ayúdenme a repostear, no tengo cabeza en estos momentos”.

La búsqueda de Verónica se intensificó cuando Derek compartió en Instagram que el último mensaje enviado desde el celular de su madre fue a las 10:30 am y que el último cargo en su tarjeta fue registrado en Tacubaya. Estos datos fueron fundamentales para dirigir la búsqueda.

Horas después de la angustiosa espera, Carlos Jiménez informó a través de sus redes sociales sobre el hallazgo del cuerpo de Verónica en el Hotel Cd Real en Azcapotzalco. Según el reporte, Verónica ingresó sola a la habitación 215. Más tarde, un sujeto llegó a la misma habitación, pero se retiró al poco tiempo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) encontró el cuerpo y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) está investigando el caso.

Ante la noticia, Derek Trejo pidió a sus seguidores respeto y solidaridad durante este difícil momento. “Por favor, pido que sean solidarios con mi familia y ante todo respeto!! Estamos pasando un momento muy difícil”, declaró el tiktoker, solicitando privacidad.

Derek Trejo, de 30 años, es un popular tiktoker originario de la Ciudad de México con más de 1.2 millones de seguidores. Se hizo viral durante la pandemia de Covid-19 gracias a sus videos entretenidos y familiares, que incluían apariciones de su tía Martha y ocasionalmente de su madre, Verónica.