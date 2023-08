Madonna quiere a Britney Spears en su tour

Redacción

EEUU.- Fuentes del sitio de noticias Page Six revelaron que Madonna espera que la recién soltera Britney Spears se una a ella en el escenario en su próxima gira Celebration.

Recordemos que las cantantes de pop son amigas desde hace mucho tiempo e incluso comparten el mismo agente, agregaron los informantes quienes recordaron que ambas cantaron a dueto Vogue en la boda de Spears y Sam Asghari , en junio de 2022.

Vale mencionar que Madonna, quien celebró su cumpleaños número 65 en Lisboa, Portugal, la semana pasada junto a sus seis hijos, está volviendo a los ensayos para su gira después de ser trasladada de urgencia a una unidad de cuidados intensivos de la ciudad de Nueva York el pasado mes de junio.

De modo que ya está haciendo planes para el próximo año, luego de verse obligada a reprogramar sus conciertos, y de regresar a los escenarios, resaltando que quiere que Britney Spears aparezca en una de sus cinco fechas en Los Ángeles en marzo.

Madonna quiere conmemorar en particular el vigésimo aniversario de su exitosa colaboración, Me Against the Music, que fue lanzada en octubre de 2003; a lo que la fuente añadió: “Madonna originalmente quería que Britney se uniera a ella en la gira de este año”.

Y luego dijo: “Todo se retrasó debido a su enfermedad, pero ella todavía quiere que Britney se una a ella en el Kia Forum”.

Hay que rememorar que las estrellas ofrecieron una actuación en los MTV Video Music Awards en agosto de 2003, durante la cual Madonna compartió un beso con Spears y Christina Aguilera.

La Princesa del Pop se unió por última vez a Madonna en el escenario durante el Sticky & Sweet Tour en noviembre de 2008, un año después de su divorcio de Kevin Federline.

Spears, cuya tutela de 13 años terminó con éxito en noviembre de 2021, no ha actuado en público desde octubre de 2018, aunque Page Six informó hace unos días que está planeando un nuevo álbum en medio de su divorcio de Asghari.

La fuente asimismo asegura que Madonna está extremadamente saludable luego de su hospitalización y se está preparando para llevar a todo su equipo a Londres el próximo mes para prepararse para el lanzamiento de su gira de grandes éxitos el 14 de octubre en el O2-Arena.

Y compartió: “Todo el equipo de gira de Madonna se dirigirá a Londres la última semana de septiembre para empezar a ensayar en Brixton. También se les dará acceso al O2 un día antes, el 13 de octubre, para preparar y hacer un ensayo general completo”.

Por último refirió: “Algunas de las rutinas de baile se han adecuado para Madonna para que no sean tan exhaustivas. Ella se está concentrando más en ser la favorita que en tratar de mantenerse al día con los bailarines”, y concluyó: “Ella seguirá ofreciendo un gran espectáculo, pero la principal preocupación de su equipo es garantizar que esté sana y pueda completar la gira de principio a fin”.

*Con información de Quién.