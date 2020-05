Madonna dice que tiene anticuerpos que la hacen inmune al coronavirus

Redacción

EU.-Estrella de la música presume que el coronavirus no le hace nada.

En estos momentos los profesionales de la salud están buscando la manera de eliminar por completo el coronavirus. Sin embargo hay personas que están proponiendo algunas cosas interesantes para protegernos en la pandemia como Donald Trump sugiriendo que la gente se inyecte Lysol . Pero ahora la mismísima Madonna ha dicho que al parecer el COVID-19 no es algo que le preocupe en estos momentos.

Sabemos que la cantante de “Like A Virgin” es la excentricidad en persona, muchos consideran que los salvó con sus canciones en algún punto de sus vidas, y también abrió paso a su manera para que un montón de cantantes pudieran triunfar. Además de anotarle todos los récords musicales que pueden existir, ahora se suma a la lista un mérito bastante importante en estos momentos: que la pandemia le hace lo que ‘el viento a Juárez’.

Resulta que en la reciente entrega de su Quarantine Diary, donde le cuenta sus fans todas las aventuras que está viviendo durante el encierro, Madonna dijo que tuvo mucha curiosidad por saber si era inmune al virus –ya saben, casual–. Así que se hizo unos exámenes médicos para confirmar esta idea y para su fortuna resultó que sí, que en su cuerpo hay un montón de anticuerpos que la protegen de adquirir el COVID-19.

Lejos de alegrarse por conocer este resultado, la cantante quiere seguir con su investigación científica. Es por eso que se le ocurrió la grandiosa idea de salir a la calle a respirar el aire del coronavirus… ¿Quéeeee? Sí, no es broma. De acuerdo con TMZ, la señora chica material le contó al mundo que planeaba dar un paseo en su carro con las ventanas abierta para confirmar de una vez por todas sus dudas.

Aunque esto es demasiado arriesgado, sobre todo por su edad y si no usa algún tipo de protección, parece que no hay poder humano que pueda hacer que Madonna no siga con su experimento. No está claro lo que espera lograr exponiéndose de esa manera, pero según la misma fuente y citando a los expertos de la salud, si cuenta con anticuerpos es probable que en algún momento haya estado infectada y ella no lo sabía.

La estrella del pop se ha unido a los esfuerzos contra esta enfermedad, recientemente donó un millón de dólares a la alianza REFORM para enviar 100 mil mascarillas quirúrgicas a las cárceles y prisiones. Y al parecer el compromiso de Madonna con la humanidad va más allá de aportar dinero, sino que está dispuesta a arriesgar su vida.

Solo queda esperar a que suba el video de esta essstraña propuesta para confirmar si el coronavirus le pela los dientes, y rezar mucho por ella con ese rolón…

