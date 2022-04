Lyn May sale en defensa de Alfredo Adame

Redacción

Ciudad de México.-Famosa y polémica sale en defensa de Alfredo Adame.

Tras los recientes sucesos ocurridos en una conferencia de prensa, donde Alfredo Adame se enfrentó al abogado de su archienemigo, Carlos Trejo, la actriz Lyn May salió en defensa del conductor y aseguró que “era un muchacho lindo”.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación que los reporteros cuestionaron a la bailarina acerca del comportamiento del famoso, que se sabe que es su amigo, sin embargo, en un inició se negaba a dar una opinión pues “Adame es de los que se arrancan y te rompen el hocic*, así que mejor yo me quedo calladita”, dijo la bailarina que ante la insistencia de los medios comentó que algo le pasó al conductor.https://www.instagram.com/p/CbsjUY7p2SI/embed/captioned/?cr=1&v=12

“Lo he visto muy agresivo y eso, pero Adame es un muchacho bueno, yo no sé qué le ha pasado últimamente que le han metido en el c*l*, por qué se ha puesto tan nervioso, porque él era muy lindo, cuando hicimos ‘Yo no creo en los hombres’ era un muchacho muy lindo”, reconoció la vedette, quien le pidió calmarse pues lo que se necesita es unión.

Además, lamentó que el famoso no apoye a su hijo por el hecho de que le gusten las personas sobre su mismo sexo: “A Adame no le puedo decir nada porque esa es su vida.. Adame no lo debe rechazar, me va a venir a madre*r al rato, pero yo lo que le digo es que apoye a su hijo”.

El hijo de Alfredo Adame reaccionó a la pelea del conductor

Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame, habló por primera vez sobre los escándalos de su papá, y reconoció que aunque prefiere que no lo involucren en esos actos, no le desea el mal.

“Mi papá y Carlos Trejo no son importantes en mi vida en este momento, lo que haga él es su cosa y simplemente no estoy interesado!, dijo Sebastián en un encuentro con varios medios de comunicación.

“Es mi papá, no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero no deja de hacer actos que causan escándalo y son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada más… un poquito sacado de onda”, dijo Sebastián sobre el comportamiento de Alfredo Adame.

Con información de Radio Fórmula