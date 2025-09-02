Lyn May desenterró a su esposo para dormir con él

Redacción

Ciudad de México.-Lyn May, la icónica vedette del cine de ficheras, y conocida por sus polémicas declaraciones acaba de dejar a todos con la boca abierta luego de hacer una revelación entre inquietante y sorprendente que parece sacada de una película de horror con toques románticos.

La también actriz y bailarina mexicana confesó recientemente que, tras la muerte de su esposo Antonio Chi-Xuo, no solo lo lloró, sino que la tristeza la hizo perder la cabeza a tal grado que decidió hacer algo muy escabroso, pues desenterró el cuerpo de su esposo para llevárselo a casa y pasar unos días con él.

Lyn May dijo que no podía soportar la ausencia de su pareja, así que tomó una decisión que ha dejado a todo Internet dividido entre el asombro, el morbo y la incredulidad.

¿Por qué Lyn May decidió convivir con el cadáver de su esposo?

Durante una entrevista que ya circula por redes sociales, Lyn relató que el vacío emocional tras la muerte de su esposo fue tan profundo, que la única forma de lidiar con su dolor fue traerlo de vuelta, literalmente, del más allá.

“Tú sabes que cuando hay dinero se presta a todo, se consigue todo lo que uno quiere”, confesó.

Asegura que fue su madre quien la convenció de que no podía tener el cuerpo mucho tiempo en casa, ya que los vecinos podrían alarmarse. Pero eso no la detuvo al principio.

¿Cuándo lo desenterró… y cuánto tiempo estuvo con él?

Para sorpresa y espanto de muchos, Lyn reveló que lo desenterró al día siguiente del entierro. Según explicó, el cuerpo estaba ya “vacío” tras el tratamiento médico, por lo que no representaba peligro.

“Al día siguiente, pero lo bueno es que ya ves que le quitan todo, no pasaba nada, quedó como vivo”, relató sin tapujos.

Y sí, no solo lo tuvo en casa: dormía con él, lo abrazaba y hablaba con él como si nada hubiera pasado. Una despedida a su manera, que también preocupó, y mucho, a su familia.

“Así estaba abrazada, acostada con él… mi familia no dormía, no descansaba por estarme cuidando porque pensaba que estaba yo enferma de la cabeza.”

Lyn May aseguró que mantuvo el cuerpo en su hogar durante cuatro días, hasta que finalmente aceptó devolverlo al panteón. Una decisión que, aunque estremecedora, para ella fue una forma de cerrar un ciclo.

“Fueron 4 días después de traerlo”, detalló.

Tras su confesión, la historia se volvió viral y ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes la acusan de “cruzar límites”, hasta quienes consideran que fue simplemente una expresión extrema de amor y duelo.

“Fue la única forma que encontré para despedirme”, concluyó.

