Lyn May anunció que podría estar embarazada de gemelos

Ciudad de México.-Lyn May vuelve a causar controversia.

Después de anunciar el sexo de su bebé, Lyn May volvió a causar controversia al revelar que podría estar esperando gemelos a sus 68 años.

“Estoy muy bien, muy contenta, trabajando. Además contenta porque a mí me gustan mucho los niños. Va tan deprisa que parecen gemelos, dijo el doctor. Yo sé que no es fácil, si ya tuve tres, imagínate, y tenía 13 años cuando empecé”, confesó durante una entrevista con Sale el Sol.

Esta noticia no sólo resulta controversial, sino también sorprendente, porque ha destapado pasajes de la vida de la vedette que nunca había explorado tan abiertamente, como su primer embarazo, que ocurrió a los 13 años.

En la entrevista, también explicó la razón por la que se embarazó cuando apenas era una niña. “Porque allá en la costa así se da la cosa, somos muy ardientes, muy calientes. Desde mi primer embarazo yo quería niño pero Dios me dio tres niñas”, aseguró la protagonista de Tívoli.

La también actriz expresó que le gustaría que el parto fuera natural, como sus tres pasados embarazos, en los que tuvo tres niñas.

Además, también contó que su madre es la que se encuentra más emocionada por la noticia. “Mi mamá es la que está haciendo las chambritas”, reveló entre risas

El día de ayer, la cantante compartió el sexo del bebé que espera. (Foto: @lyn_may_ /Instagram)

La madre de Lyn May, según la también cantante, es una mujer que se encarga de proveer cuidados durante el embarazo y el parto, pues se especializa en ello. “Ella es la que me checa todos los días, a ver cómo está, cómo vienen. Ella, pues se llaman parteras, trajo muchos niños al mundo”, contó para el programa matutino.

Liliana Mendiola, como se llama en realidad, aprovechó para mandarle un mensaje al público. “Les quiero decir que Dios los cuide, que ojalá que no les pase nada en esta pandemia, les mando muchas bendiciones a todos; a los que me tiran, a los que no me tiran, a los que se burlan, a todos”, expresó.

El día de ayer, la actriz compartió a a través de historias de Instagram una fotografía de una ecografía con la leyenda “Es un niño” y algunos dibujos de una cigüeña. Lyn May usó esta fotografía para da a conocer su supuesto embarazo (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Esto ocurrió apenas una semana después de que, a través del mismo medio, Lyn May hizo público que se encontraba con tres meses de embarazo. En la publicación, adjuntó fotografías de ella con su actual pareja, el empresario Markos Di.

“Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de sorpresas y @markosd1official estará muy contento de ser papá”, escribió la bailarina. Las fotografías ya cuentan con más de 36 mil likes, y aunque actualmente tienen los comentarios restringidos, en su momento los fans utilizaron ese medio para opinar.

“Usted es el mejor chiste del año”, “Ya siéntese, señora”, “¿Hoy es día de los inocentes?”, “Será tatarabuela”, “Eso va para el récord Guiness”, “Yo tengo esperanzas de ser mamá”, “No le creo, señora”, “¿Vientre de alquiler?”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en la polémica publicación.

La noticia ha sido considerada por miles de personas como falsa. (Foto: @lyn_may/Instagram)

Ante tales críticas, la vedette no tardó en reaccionar: “¡El mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie simplemente vivimos el hoy y a mi me gusta la carne fresca. ¡Los quiero!”, escribió en otra tanda de fotografías con su pareja.

Tanto el público como los medios no dan crédito a la noticia, pues muchos periodistas de espectáculos han catalogado el hecho como “imposible”, por lo que ponen en entredicho la renta de un vientre subrogado o inseminación artificial.

