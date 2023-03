Luz verde de Turquía a la entrada de Finlandia en la OTAN

Redacción

Turquía.-

Turquía decidió este viernes levantar el veto a Finlandia para su entrada en la OTAN, ello luego meses de incertidumbre y negociaciones, tras lo cual el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró “hemos decidido iniciar el proceso de aprobación del protocolo de adhesión de Finlandia a la OTAN en nuestro Parlamento”.

A ello añadió “la OTAN se fortalecerá con la incorporación de Finlandia y creo que desempeñará un papel activo en el mantenimiento de la seguridad y estabilidad mundiales”, indicó asimismo que continuará las conversaciones diplomáticas con Suecia y remarcó que no está en contra de la ampliación de la Alianza Atlántica.

El anuncio se produjo durante la visita en Ankara del presidente finlandés, Sauli Niinistö, que agradeció el gesto de Erdogan, aunque lamentó que siga congelada la solicitud de su país vecino, Suecia; comentando además “para Finlandia esta decisión es muy importante. El 95% del Parlamento dijo que hay que solicitar la membresía” y agregó “la membresía de la OTAN no está completa sin Suecia. Tenemos tantas cosas en común. Necesitamos una alianza de 32 miembros”.

Por su parte Erdogan firmó su compromiso y anunció que el Parlamento turco ratificará en los próximos días su decisión, aunque no concretó fecha; cabe mencionar que con el visto bueno de Turquía, Finlandia avanza en su entrada en la OTAN y solo falta que Hungría ratifique su decisión para poder completar el proceso.

En este tenor vale recordar que Budapest ha retrasado en varias ocasiones la votación parlamentaria, pero tras una serie de viajes diplomáticos de altos funcionarios finlandeses y suecos para activar el proceso, se espera que dé luz verde el próximo lunes 20 de marzo.

Además de rememorar que Turquía vetó a Finlandia y Suecia por el embargo de armas que imponían ambos países a Ankara por sus operaciones militares en el norte de Siria; las críticas turcas se han centrado sobre todo en Estocolmo, por su apoyo a políticos kurdos que Turquía considera grupos terroristas y una amenaza a su seguridad nacional.

Así pues en medio del tira y afloja diplomático Ankara también estaba usando su veto para negociar con Estados Unidos la venta de aviones de combate F-16, después de que Washington cancelara su venta a Ankara tras adquirir el sistema ruso de misiles antiaéreos S400, incompatibles con la Alianza.

Luego de varias negociaciones Turquía llegó a un acuerdo en junio, en el que Finlandia y Suecia prometieron una serie de medidas a cambio de levantar el veto. Ambos candidatos suspendieron el embargo de armas en septiembre, acercándose un paso más hacia la candidatura, pero las relaciones entre Estocolmo y Ankara no mostraron signos de mejora. Turquía insistía en la extradición de políticos y militantes kurdos que considera terroristas, mientras que en Suecia se produjeron protestas multitudinarias en defensa de los activistas kurdos. En una manifestación en la capital sueca, un ultraderechista sueco quemó un ejemplar del Corán frente a la embajada turca, desencadenando duras críticas y quejas por parte de Ankara.

Durante el anuncio de la ratificación de Finlandia, Erdogan señaló que Suecia no ha cumplido con el acuerdo, pues “Turquía no tiene un enfoque negativo sobre la expansión de la OTAN, pero el terrorismo es una línea roja para Turquía. Le dimos a Suecia una lista de 124 terroristas (para su extradición) pero no han tomado ninguna medida. Lo que importa es el resultado”.

Agregando que “Suecia ha abrazado el terrorismo. En las calles de Estocolmo hay continuamente protestas de grupos terroristas” y apuntó “les dimos una lista de terroristas y no nos los han dado o no han podido. Esto no ha sucedido en el caso de Finlandia, por eso los hemos considerado por separado”.

Cabe resaltar que Suecia ha remarcado su intención de seguir junto a Finlandia en el proceso de entrada en la OTAN, aunque en las últimas semanas y ante el posible prolongamiento de su veto, ha suavizado sus palabras; aunque destaca que la solicitud de Finlandia es más urgente porque comparte mil 300 kilómetros de frontera con Rusia; “no ocultamos en absoluto que preferimos ser ratificados juntos, para hacer el camino de la mano”, según dijo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y añadió, “siempre he expresado que cada país de la OTAN debe tomar sus propias definiciones de ratificación y lo respetamos”.

Tras el anunció se explicó que el Parlamento turco votará la entrada de Finlandia poco antes de cerrar el hemiciclo ante las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 14 de mayo; en tanto que Funcionarios turcos señalaron a la agencia de noticias Reuters, que el veto a Suecia se podría levantar tras los comicios; y que de ratificarse, cumpliría con el objetivo de la OTAN, de admitir a Finlandia y Suecia antes de la cumbre de julio en Lituania.

Lo que a decir del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a principios de este mes,

Era “mi objetivo”, abundando, “es que tanto Suecia como Finlandia se conviertan en miembros de pleno derecho de la OTAN lo antes posible, al menos antes de la Cumbre de Vilna”.

*Con información de El Mundo