Luz Elena González da positivo a covid-19

Redacción

Ciudad de México.-Continúa aumentando la lista de famosos que han dado positivo a coronavirus.

En el último día de 2020, la conductora y actriz Luz Elena González se suma a la lista de famosos que este año dieron positivo al covid-19, donde figuran Andrea Legarreta, Flor Rubio, Ana María Alvarado, Alfredo Adame y Camila Sodi.

“Quería platicarles que tengo covid-19, me contagiaron en mi casa. Una de las personas del servicio doméstico llegó enferma y no avisó que se sentía mal; a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagió a otras dos personas del personal de casa , y esas personas me contagiaron a mí, contagiaron a mis suegros que sólo los veíamos por cuidado”, contó la también directora de la agencia de publicidad Byle360 a través de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, González ahondó en el descuido de la empleada doméstica: “Resulta que, por el descuido de una persona, la falta de consciencia, de avisar en el trabajo ‘Estoy mal, tengo un poco de gripa’, desafortunadamente contagió a varias personas. Se hizo una cadena de contagio horrible. Está muy peligroso“.

“La verdad es que ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. A mí sí me tocó un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas menos temperatura; perdí el olfato, perdí el gusto, sudé muchísimo, el dolor de cuerpo es horrible. Nunca había sentido algo así”, dijo sobre su estado de salud.