Lupita D’Alessio revela que Carlos Reynoso aventó a Verónica Castro de un auto en movimiento

Redacción

Ciudad de México.- Ahora revelan violencia de afamado ex jugador del América.

Lupita D’Alessio ofreció una entrevista exclusiva a Yordi Rosado para su canal de YouTube y la “Leona Dormida” reveló cosas que no sabíamos, como si fue verdad lo que cuentan los rumores; que el futbolista Carlos Reinoso, su expareja por cinco años, la aventó de un automóvil en movimiento.

Tremenda sorpresa nos llevamos con la respuesta de la celebridad, quien afirmó que eso nunca lo vivió con Reinoso, sino que la mujer violentada por el exfutbolista chileno fue Verónica Castro:

“No, eso fue con otra persona; con una de ojos verdes. No fue conmigo. Con “Mala Noche” (haciendo referencia a la letra de la canción interpretada por Verónica Castro). Le pasó el carro y tiene un dedo chueco. Se echó para atrás, el aventó el coche y así le dejó el dedo. Después de ella seguí yo”, reveló Lupita

Lupita D’Alessio y Carlos Reinoso, ex director técnico de Club América, vivieron en unión libre por cinco años, tras conocer al futbolista en un Festival del OTI y ella misma ha contado en más de una ocasión que se enamoró de él a primera vista.

Pese a que la relación llegó a su fin en 1984, bajo los mejores términos, La Leona Dormida reveló que sí vivió momentos difíciles al lado del futbolista; “qué jugador de fútbol no es traicionero, todos… Casi todos. No generalizo pero la mayoría lo son. Era un tipazo (Carlos Reinoso). Era chiquito compacto. Es el hombre más sexy con el que he estado”, confesó Lupita a Yordi.PUBLICIDAD

Lupita D’Alessio justificó que los celos enfermizos de Carlos Reinoso se debía a que en realidad era un hombre muy canijo; “era muy celoso pero también era un canijo. Hay personas que son celosas pero para justificar lo canijos que son”.

La intérprete de “Mudanzas” confirmó que el rumor de que un día el futbolista le sacó una pistola mientras discutían fue real:

Sí la sacó. No me amenazó pero la sacó”, refirió contundente la Leona Dormida, quien reflexionó en lo que el romance con Carlos Reinoso significó en su vida:

“A mí me dejó una gran lección: una experiencia padre andar con un hombre exitoso, cariñoso, muy generoso con mis hijos, conmigo. Fue una linda persona”, finalizó la cantante.

Con información de Radio Fórmula