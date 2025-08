Lupita D’Alessio explica por qué se retira

Redacción

Ciudad de México.-Después de más de cinco décadas sobre los escenarios, Lupita D’Alessio ha decidido cerrar su carrera artística. El anuncio de su retiro definitivo marca el final de una era en la música mexicana. Conocida por su potente voz y éxitos como ‘Mudanzas’ y ‘Ese hombre’, la intérprete ha optado por despedirse mientras aún se encuentra en plenitud vocal y emocional.

Su última presentación está programada para el 14 de noviembre de 2025 en Guadalajara. No es un adiós improvisado, sino una clausura digna y profundamente reflexionada, motivada por el deseo de retirarse con dignidad y agradecimiento.

Desde su debut en 1971, Lupita D’Alessio ha mantenido una trayectoria que combina éxito profesional con una vida personal expuesta a la opinión pública.

En entrevista, la cantante explicó que su decisión de retirarse fue tomada con calma y madurez, tras un largo proceso de introspección.

A sus 71 años, D’Alessio afirma que su decisión no obedece a una merma en sus capacidades vocales, sino a la convicción de retirarse en plenitud.

Su objetivo es evitar prolongar su carrera hasta el punto de comprometer la calidad que siempre la ha caracterizado.

Lejos de la narrativa frecuente que asocia el retiro con desgaste o problemas de salud, la llamada “Leona Dormida” insiste en que su despedida no responde a una situación adversa.

“La música que yo hago es demandante. Vocalmente, es pesada. Y si no me voy ahora, puedo cruzar esa línea en la que ya no esté a la altura”, explicó.

La cantante rechazó rotundamente cualquier posibilidad de un regreso posterior:

Durante los últimos dos años, Lupita D’Alessio ha recorrido el país con su gira Gracias Tour, una serie de conciertos que, en un principio, no tenían la intención de convertirse en su despedida definitiva. Sin embargo, la respuesta del público y su propia reflexión la llevaron a convertir cada presentación en una especie de tributo a su carrera.

En cada escenario, la artista interpretó sus éxitos acompañada de una producción cuidada y emocionalmente intensa. El tour no solo sirvió como cierre artístico, sino también como una oportunidad para agradecer directamente a su audiencia.

El concierto final se realizará el 14 de noviembre de 2025 en Guadalajara, Jalisco. Para la cantante, la elección de esa ciudad no es casual. Vivió parte de su adolescencia ahí, y según comentó, “todo se acomodó para que fuera en Guadalajara. Es como si Dios lo hubiera orquestado”.

El cierre también contiene una coincidencia que la intérprete considera simbólica: comenzó su carrera a los 17 años en 1971 y se despide en 2025 a los 71, acompañada en el escenario por su nieta, quien también tiene 17.

Antes de su presentación en Guadalajara, Lupita ofrecerá un concierto el 2 de agosto de 2025 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de su carrera.

“Será mi último Auditorio. Me he presentado muchas veces ahí, y cada ocasión ha sido distinta, especial. Estoy feliz de regresar por última vez”, dijo.

La velada promete ser una de las más emotivas de su carrera, una oportunidad para cerrar con los seguidores que la han acompañado por más de cinco décadas.

Como parte de su despedida, la intérprete lanzó recientemente un álbum sinfónico con versiones orquestadas de algunos de sus temas más icónicos.

La producción, que incluye arreglos de ‘Mentiras’ y ‘Qué ganas de no verte nunca más’, ha sido considerada por ella como una de las más refinadas de su carrera.

Este disco representa una forma elegante de cerrar su legado musical con la calidad y el respeto que siempre ha exigido a su trabajo.

El impacto de Lupita D’Alessio ha llegado también al teatro musical. En la nueva versión del musical Mentiras, canciones interpretadas por ella han sido retomadas por actrices como Belinda, Regina Blandón, Diana Bovio y Mariana Treviño.

D’Alessio elogió particularmente a Treviño, a quien calificó como una de las mejores “Lupitas” de la primera puesta en escena del musical.

Durante toda su carrera, Lupita D’Alessio ha sido reconocida no solo por su voz, sino por su franqueza. Habló públicamente de sus adicciones, sus fracasos sentimentales y su camino hacia la sanación personal.

Esa honestidad, inusual en la industria del entretenimiento, la convirtió en un referente de fuerza y vulnerabilidad.

A diferencia de otros artistas que dejan la puerta abierta a posibles regresos, D’Alessio ha sido clara: no habrá giras adicionales, ni discos inéditos, ni conciertos sorpresa. Su decisión está tomada.

“No me voy porque ya no pueda, me voy porque quiero hacerlo bien. Me voy con amor, con respeto y con la frente en alto”.