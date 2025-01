Luka Romero revela los motivos por los que firmó con Cruz Azul

Redacción

Ciudad de México.-Luka Romero se convirtió en uno de los refuerzos estelares de Cruz Azul para el Clausura 2025, llegando tras su cesión con Alavés, aunque su carta seguía perteneciendo a Milán, con quien terminó negociando el conjunto celeste, intentando formar un gran plantel en busca del campeonato.

El futbolista mexico-argentino fue anunciado de manera oficial el próximo viernes, luego de presentar las pruebas médicas correspondientes y firmar su contrato, recordando que incluso viajó con el equipo para el encuentro contra Juárez, aunque no pudo jugar debido a que no llegó su transfer a tiempo para ser registrado.

Romero ya fue registrado en la plataforma de la Liga Mx, por lo que podrá estar en la Jornada 3 del Clausura 2025, siendo presentado de manera oficial ante la prensa en una conferencia de prensa.

Luka Romero habla de las razones para aceptar llegada a Cruz Azul

Luka Romero brindó su primeras palabras como nuevo jugador de Cruz Azul, en donde reveló los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de Cruz Azul, por encima de otros clubes, recordando que también era buscado por Chivas y América, siendo el conjunto de la Noria quien terminó por convencerlo. Romero recibió ofensas al elegir el futbol mexicano y abandonar Europa.

“Sí, obviamente tenía ofertas de varios equipos, pero cuando me llamó Iván, me llamó Martín, la verdad que fue algo que tenía muy buenas vibras. Me explicaron un poco todo y sobre todo el proyecto deportivo me gustó mucho y contento de estar acá”, comentó el mediocampista en rueda de prensa.

De la misma forma, señaló que le agrada la idea de estar en la Liga Mx, ya que la considera como un torneo importante, siendo un nuevo reto para él tras su paso por Europa, en donde tuvo la oportunidad de jugar en grandes clubes.

“La liga mexicana es muy buena liga. Europa también, pero bueno, yo tuve la suerte de jugar en Europa, también en grandes clubes y tuve la experiencia de estar ahí. Y bueno, vengo acá a demostrar lo que me enseñaron de los clubes que estuve y bueno, a dar la mejor versión de mí”, agregó Romero.

Por último, externó el cariño que le tiene a México, al ser el país en el que nació, aunque dejó en claro que sigue sin tomar una decisión respecto a la selección a la que va a representar, recordando que cuenta con triple nacionalidad, mexicana, argentina y española.

