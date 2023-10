Luis Miguel y Michelle Salas ya hicieron las paces

Redacción

Ciudad de México.-Luis Miguel, desde el momento en que no se hizo cargo de su hija Michelle Salas, se convirtió en blanco de críticas y señalamientos negativos por no estar presente en la vida, desarrollo y en su crecimiento tanto físico como personal, por lo tanto, se especulaba que ahora que ella anunció su boda, el cantante no estaría ahí.

Sin embargo, mucho se especuló sobre un acercamiento de la mujer de 34 años con el Sol de México, inclusive se le vio en uno de los conciertos del artista, de hecho estaba en la primera fila en dos de las presentaciones que tuvo en Las Vegas, en Estados Unidos.

En este momento se creyó que Michelle Salas acudió a ver a su papá para invitarlo a la ceremonia de su boda, pero no se aclaró nada en su momento y todo quedó en rumores; sin embargo, sí se consideró que ella acudió para tratar de arreglar la relación, marcada por el distanciamiento, que tiene con Luis Miguel.

Michelle Salas asistió a dos conciertos de Luis Miguel. (Instagram/@michellesalasb)

A pesar de que el intérprete de La Incondicional ha recibido múltiples críticas por querer “aparecer” en la vida de su hija una vez que ya está a punto de consolidar su matrimonio y tiene edad suficiente para valerse por sí sola. Pero para otros es importante que Luis Miguel arregle sus relaciones con sus hijos.

Por lo que aplaudieron que el cantante presuntamente modificara una fecha confirmada de su Tour 2023 para supuestamente estar presente en la ceremonia de unión matrimonial de Michelle Salas. Idea que aumenta después de una entrevista que hizo Europa Press al empresario Danilo Díaz, prometido de la hija del Sol de México.

Los rumores de la presencia de Luis Miguel en la boda de Michelle Salas incrementaron después de las declaraciones del empresario venezolano que aseguró la relación padre e hija está recuperándose debido a que ellos dos ya hicieron las paces y por tal motivo todos están muy contentos en la familia.

Cabe destacar que ante la pregunta de si el intérprete de La Media Vuelta asistirá a la ceremonia, dijo que se desconoce si estará presente o no, además prefirió no dar declaración alguna sobre la pareja del famoso, que es la empresaria Paloma Cuevas, pero en caso de que Luismi asista, lo más seguro es que ella también.

Por el momento todo se mantiene en rumores porque, aunque el concierto que pospuso Luis Miguel es el próximo 15 de octubre (y se reprogramó para el 7 de noviembre, se desconoce la fecha exacta en que Michelle Salas se unirá en matrimonio al hombre de negocios Danilo Díaz.

Como consecuencia sólo queda esperar para conocer la lista de invitados y así despejar, y aclarar, cualquier idea sobre si asistirá el cantante a la fiesta y ceremonia o sólo quedará en buenos términos con su hija, pero sin tener el acercamiento suficiente para volver a tener una sana relación con ella.

Michelle Salas anunció su compromiso en mayo de 2023. (Ig:@michellesalasb)

Pero aún faltaría conocer detalles como el hecho de que se desconoce el lugar donde se llevará a cabo la boda, algunos apuntaron a que sería en Santo Domingo, en República Dominicana, pero lo tacharon de un señuelo para generar confusión en los medios de comunicación.

¿Luis Miguel entregará a Michelle Salas en el altar?

Ante la incógnita sobre si el cantante “entregaría” a Michelle Salas el día de su boda, Stephanie Salas, mamá de la prometida y expareja de Luis Miguel, aseguró, mediante un mensaje, que sería ella quien la llevara al altar para que iniciara con su vida en pareja.

“Hija mía, nada me hace más plena que verte feliz! siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte”.

