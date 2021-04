Luis Miguel no ha pagado la pensión de sus hijos

Redacción

Ciudad de México.-Nuevo escándalo en la vida de Luis Miguel.

Frente a las cámaras de ‘Ventaneando’ Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula informó que Luis Miguel desde hace más de un año no ha dado la pensión de sus hijos que procreó con la cantante, quien es la que actualmente se hace cargo de todos los gastos. ”Más allá de decir, cuánto tiempo llevan las inconsistencias de las obligaciones, les puedo confirmar que la señora Arámbula se hace cargo de todos los gastos de las actividades de sus hijos”. E incluso destacó que ellos tienen únicamente contactó con el abogado de Luis Miguel porque nunca se ha podido traspasar esta barrera. © Instagram | Aracely Arámbula se hace responsable de todos los gastos Instagram | Aracely Arámbula se hace responsable de todos los gastos

”Quien es filtro es el abogado, no se sabe si hay una negativa, o simplemente no se entera o se omite, solo se tiene comunicación con el licenciado”. Y en cuanto le preguntaron sobre la convivencia que tiene LuisMi con sus pequeños, el abogado prefirió no profundizar en el tema. ”La relación que debería haber entre padre e hijos prefiero no hacer ninguna clase de comentario”.

Finalmente comentó que él desconoce si Luis Miguel tiene contacto con sus hijos, además de que es algo que no debe de dar detalles.

Con información de TVNotas