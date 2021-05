Luis Miguel le confirma a Juanpa Zurita que no se lleva tan bien con su hermano Alex

Redacción

Ciudad de México.-Continuan saliendo pasajes de la vida de Luis Miguel.

Juanpa Zurita es uno de los Youtubers más exitosos con más de 10 millones de seguidores en su canal, sin embargo, su incursión en la actuación en el papel de Alejandro Basteri en Luis Miguel, La serie ha despertado opiniones encontradas.No obstante, su trabajo ha fascinado al mismísimo Luis Miguel. © Instagram/luismiguellaserie Juanpa Zurita

Zurita compartió en el podcast ‘La Cotorrisa’ que tuvo la oportunidad de conocer al cantante gracias a Miguel Alemán Magnani, quien lo invitó a un evento donde se presentó ‘El Sol’.https://www.youtube.com/embed/4clNfSQoPug?autoplay=0&showinfo=1&wmode=opaque&modestbranding=1&enablejsapi=1&fs=1&rel=0&origin=https%3A%2F%2Fwww.msn.com&widgetid=1Reproductor de vídeo de: YouTube (Política de privacidad, Términos)

Juanpa platicó que fue al Hollywood Bowl para presenciar el show del cantante y en aquella oportunidad no sólo platicó con Luis Miguel, también cenó con él y tuvieron un acercamiento más personal. De hecho, fue el mismo intérprete de ‘La incondicional’ quien le dio detalles de su relación con su hermano Alex Basteri.

“Estaba dando un concierto y [ahí] voy… En la parte de atrás hay un cuartito, se bajó Luis Miguel del show y [fue] súper chido. Estaba con su grupo de cuates. Me dice ‘Wey, ya vi la serie, está increíble’. La única defensa es que tú y Diego se llevan mejor que Alex y yo”, comentó el joven influencer.

El influencer destacó que el cantante es una persona encantadora, pero que impone por su imagen. Juanpa habría tenido la oportunidad de relacionarse también con Alex Basteri, a quien interpreta en la serie biográfica del intérprete.

“Es súper chido, no puedo decir que lo conozco perfecto, pero es un tipo. Sí es encantador, sale su sonrisa, está trajeado, su pelo, el mejor tan que vas a ver en su vida”, destacó el youtuber sobre la impresión que le provocó. © Proporcionado por Quién

Juanpa asistió como invitado al programa de Youtube de Yordi Rosado, a quien también le contó cómo logró sumarse a la producción de la serie de Luis Miguel.

‘Me encuentro a Diego Boneta en un desfile de Dolce & Gabbana y me cuenta: ‘Estoy haciendo una serie, va a ser de Luis Miguel, le voy a avisar a mi equipo a ver si hay algo’. Le dije: ‘Güey, yo encantado, yo feliz”, reveló el youtuber.

Tras este encuentro, Diego cumplió su promesa, pues conectó a Zurita con los productores. “Inicialmente me habían llamado para un cameo, un extra, alguien que entra y sale, no es realmente elaborar un personaje’.

‘Cuando fui, conozco a los dos productores y empiezo a hablar con ellos de quién soy, mi trayectoria. Y me dicen: ‘Te pareces un poquito (a Alejandro, hermano de Luis Miguel), te damos dos horas, ¿te rifas?”, agregó. © Proporcionado por Quién

Juanpa aceptó el reto y de inmediato se dirigió al camerino de Diego para ensayar la escena.

‘De alguna forma se convirtió en el primer actor que conocí así cercano’, dijo. ‘En ese momento (Diego) me aventó ciertos tips… me pasan a la audición, la hago, pasan unos días, me vuelven a llamar, hago otra escena, pasan más días’, recordó.

Hasta que un día el influencer recibió una llamada de Boneta: ‘Me marca [y me dice] ‘Antes que nada te quiero decir que eres mi amigo, te quiero mucho, oportunidades va a haber muchísimas… lamentablemente te quedaste con el rol”.

‘Grité. Mi papá bajó todo paniqueado. Fue un momento de mucha felicidad en mi vida y luego vino la serie; hacerla fue increíble, esa producción, los estabilizadores gigantescos… es un mundo que me fascina’, compartió.

Con información de Quién