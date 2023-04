Luis Felipe Tovar lanza dura crítica a Tenoch Huerta

Redacción

Ciudad de México.-El actor mexicano Luis Felipe Tovar acudió a la 48° edición de las Diosas de Plata, en donde se reconoce las producciones mexicanas más destacadas de la industria, en donde también acudieron otras celebridades como Hernán Mendoza, Natasha Dupeyron, Arcelia Ramírez y Karla Souza, quienes hablaron sobre lo importante que es darle su lugar al cine mexicano.

Sin embargo, Luis Felipe Tovar, quien cuenta con una amplia carrera en cine nacional e internacional fue cuestionado sobre su postura ante el movimiento Podre Prieto, que lidera Tenoch Huerta, quien recientemente fue ovacionado por su actuación como Namor en la cinta Black Panther: Wakanda Forever, de Marvel.

Luis Felipe Tovar reitera que lleva 490 años de trayectoria esforzándose

Fue en entrevista para distintos medios de comunicación y retomada por ‘Venga la Alegría’, que el actor Luis Felipe Tovar explicó que él no se identifica con ese movimiento y que para empezar tampoco entiende lo que buscan los que si lo apoyan, pues es de la idea de que se está en un lugar porque se esfuerzan.

“Yo no acabo de entender lo que están haciendo, no alcanzo a entender qué es lo que piden, qué es lo que quieren lograr porque yo he trabajado durante 40 años en el mundo de la actuación, he trabajado durante toda mi vida en el mundo del cine; nunca me he impuesto etiquetas, yo no sé por qué lo quieren hacer”, mencionó Luis Felipe Tovar.

Aunque eso no fue todo, pues también explicó que es la capacidad de interpretación lo que lo ha mantenido presente en la industria durante sus más de 40 años, tiempo en el que ha trabajado también en el extranjero y nadie lo ha hecho menos.

“Yo nunca me he sentido ni marginado ni discriminado, he trabajado en México y fuera de México. Yo creo que uno es príncipe de su silencio y esclavo de sus propias palabras para tener la lengua larga, hay que tener la cola muy corta. Yo no conozco sus discursos, porque sus discursos a mí no me interesan porque no me identifico con ellos, así de sencillo”, concluyó.

Con información de TV Notas