Luis de Llano revela detalles sobre su polémico romance con Sasha Sokol

Redacción

Ciudad de México.- Uno de los productores de entretenimiento más importantes de Televisa, Luis de Llano, confirmó que tuvo una relación con la ex Timbiriche Sasha Sokol y además, reveló algunos detalles de su romance.

En entrevista con Yordi Rosado, recordó cómo incursionó en el mundo de la televisión y la razón por la que se involucró en la música, así como la creación de Timbiriche.

La agrupación inició su carrera en los años 80 con Benny Ibarra, Diego Schoenning, Erik Rubín, Alix Bauer, Mariana Garza y Sasha Sokol.

Aprovechando el punto, habló sobre su relación con Sasha, a pesar de su diferencia de edad.

“No hay historia qué contarte. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple’”, compartió el productor.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, indicó.

Explicó que su relación, de la cual la madre de Sasha tenía conocimiento, llegó a su fin por el desencanto que tuvo la cantante.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”, recordó.

Finalmente, aseguró que nunca supo si Sasha también se enamoró de él.

Con información de Milenio