Luis de Llano habla tras sentencia por daño moral a Sasha

Redacción

El productor Luis de Llano por fin rompió y el silencio y reapareció frente a las cámaras, esto luego de que el pasado 10 de mayo, la cantante Sasha Sökol informara que Luis de Llano había sido sentenciado por daño moral por un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Luis de Llano reapareció frente a las cámaras luego de acudir a una entrega de premios en la Ciudad de México, la noche de este viernes 26 de mayo. Ahí, los medios de comunicación se le acercaron y le cuestionaron sobre la sentencia dictada por el juez.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Luis de Llano se limitó a decir que sus abogados se encontraban trabajando en este asunto.

Sobre la disculpa pública que el juez también estableció como parte de la condena que se le ordenó al productor, Luis de Llano simplemente dijo que no tenía comentarios al respecto.

No tengo comentarios (…) no pienso hablar del tema, no puedo decir si la información es falsa o no”, mencionó.