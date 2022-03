Luis de Llano abusó de mi: Sasha Sokol

Redacción

Ciudad de México.- La cantante Sasha Sokol denunció que el productor Luis de Llano abusó de ella cuando tuvieron una relación, mientras ella era menor de edad y él tenía casi 40 años.

A través de su cuenta de Twitter, la ex Timbiriche contó detalles de lo que vivió en esa relación, después se la versión que Luis contó en entrevista con Yordi Rosado.

“Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, escribió la famosa.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, agregó Sasha.

Sasha aceptó su relación con el productor, pero puntualizó que ésta comenzó cuando ella tenía 14 y él 39: “Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”.

“Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida”, reveló la cantante.